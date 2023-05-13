



ЦАХАЛ уничтожил три расчета ПТУРа и военный пост в Газе

Авиация Армии обороны Израиля ликвидировала три расчета ПТУРа и нанесла удар по военному посту террористов палестинского "Исламского джихада" в Газе.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



"В течение дня в Газе было поражено 13 скрытых ракетных установок", - сказано в сообщении.



В ЦАХАЛе сообщили, что военные продолжают наносить удары по объектам террористической организации "Исламский джихад" в рамках операции "Щит и стрела".



כלי טיס תקפו לפני זמן קצר שלושה משגרי מרגמה ועמדה צבאית של ארגון הטרור גא"פ ברחבי רצועת עזה.



במהלך היום הותקפו 13 משגרי רקטות מוטמנים ברחבי הרצועה.



צה"ל ממשיך לתקוף מטרות של ארגון הטרור בשעה זו pic.twitter.com/pp4X9gjmS8 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 13, 2023