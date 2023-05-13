ЦАХАЛ уничтожил три расчета ПТУРа и военный пост в Газе
Авиация Армии обороны Израиля ликвидировала три расчета ПТУРа и нанесла удар по военному посту террористов палестинского "Исламского джихада" в Газе.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
"В течение дня в Газе было поражено 13 скрытых ракетных установок", - сказано в сообщении.
В ЦАХАЛе сообщили, что военные продолжают наносить удары по объектам террористической организации "Исламский джихад" в рамках операции "Щит и стрела".
Ранее Армия обороны Израиля также атаковала три скрытые ракетные установки, а также нанесла удар по двум оперативным командным пунктам "Исламского джихада" в северной части Газы.
כלי טיס תקפו לפני זמן קצר שלושה משגרי מרגמה ועמדה צבאית של ארגון הטרור גא"פ ברחבי רצועת עזה.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 13, 2023
במהלך היום הותקפו 13 משגרי רקטות מוטמנים ברחבי הרצועה.
צה"ל ממשיך לתקוף מטרות של ארגון הטרור בשעה זו pic.twitter.com/pp4X9gjmS8