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ЦАХАЛ уничтожил три расчета ПТУРа и военный пост в Газе
13.05.2023 15:59 Алина Груднева

ЦАХАЛ уничтожил три расчета ПТУРа и военный пост в Газе

Авиация Армии обороны Израиля ликвидировала три расчета ПТУРа и нанесла удар по военному посту террористов палестинского "Исламского джихада" в Газе.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

"В течение дня в Газе было поражено 13 скрытых ракетных установок", - сказано в сообщении.

В ЦАХАЛе сообщили, что военные продолжают наносить удары по объектам террористической организации "Исламский джихад" в рамках операции "Щит и стрела".
 

Ранее Армия обороны Израиля также атаковала три скрытые ракетные установки, а также нанесла удар по двум оперативным командным пунктам "Исламского джихада" в северной части Газы.

 

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