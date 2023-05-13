ЦАХАЛ уничтожил пусковые установки террористов
Авиация Армии обороны Израиля за последний час нанесла удар по трем скрытым ракетным установкам террористической организации "Исламский джихад" в Газе.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
"ЦАХАЛ продолжает наносить удары по объектам террористической организации "Исламский джихад" в Газе", - сказано в заявлении.
Операция ЦАХАЛа "Щит и стрела" продолжается. Ранее палестинцы сообщили, что Армия обороны Израиля атакует район на юге Газы.
תיעוד מתקיפת שתי המפקדות המבצעיות של הגא"פ בצפון רצועת עזה: pic.twitter.com/3svv1SHaJu— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 13, 2023