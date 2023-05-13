



ЦАХАЛ уничтожил пусковые установки террористов

Авиация Армии обороны Израиля за последний час нанесла удар по трем скрытым ракетным установкам террористической организации "Исламский джихад" в Газе.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



"ЦАХАЛ продолжает наносить удары по объектам террористической организации "Исламский джихад" в Газе", - сказано в заявлении.



Операция ЦАХАЛа "Щит и стрела" продолжается. Ранее палестинцы сообщили, что Армия обороны Израиля атакует район на юге Газы.

