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ЦАХАЛ уничтожил пусковые установки террористов
13.05.2023 14:06 Алина Груднева

ЦАХАЛ уничтожил пусковые установки террористов

Авиация Армии обороны Израиля за последний час нанесла удар по трем скрытым ракетным установкам террористической организации "Исламский джихад" в Газе.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

"ЦАХАЛ продолжает наносить удары по объектам террористической организации "Исламский джихад" в Газе", - сказано в заявлении.

Операция ЦАХАЛа "Щит и стрела" продолжается. Ранее палестинцы сообщили, что Армия обороны Израиля атакует район на юге Газы.

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