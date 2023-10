ЦАХАЛ уничтожил главу разведки ХАМАСа

Армия обороны Израиля в рамках операции "Железные мечи" в Газе ликвидировала главу общей разведки ХАМАСа.



Пресс-служба ЦАХАЛа поделилась видео, на котором зафиксированы массированные авиаудары по террористической инфраструктуре.



Имя террориста не раскрывается. Известно лишь то, что он ликвидирован в Хан-Юнисе. Также военные показали серию видеороликов, на которых зафиксированы удары по туннелям и местам запусков ракет.



"ХАМАС – террористическая организация, осуществляющая геноцид. Мы уничтожим ХАМАС", - говорят военные.



А тем временем, минздрав Газы, подконтрольный ХАМАСу, отчитался, что за время проведения операции "Железные мечи" число погибших возросло до 2808 человек, а раненых - более 10 859.



The IDF says it struck and killed the head of Hamas's general intelligence in the southern Gaza city of Khan Younis. pic.twitter.com/c1nun5Dwds