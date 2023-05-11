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ЦАХАЛ: уничтожены установки, туннель и комплекс террористов
11.05.2023 19:05 Алина Груднева

ЦАХАЛ: уничтожены установки, туннель и комплекс террористов

Армия обороны Израиля нанесла удар по двум скрытым ракетным и минометным установкам.

Также атакованы подземный туннель и военный комплекс "Исламского джихада".
 
"Ранее сегодня самолеты ЦАХАЛ нанесли удар по двум скрытым ракетным установкам и минометам, принадлежащим террористической организации "Исламский джихад" в Газе.
Кроме того, был нейтрализован подземный террористический туннель", - сказано в сообщении.

В ЦАХАЛе отметили, что террористическую деятельность в туннеле вел Халед Мансур, ставший мишенью во время операции "Рассвет" в августе 2022 года.
 
"Кроме того, корабль ЦАХАЛа нанес удар по военному комплексу, в котором находится наблюдательный пункт, используемый военно-морскими силами террористической организации "Исламский джихад" в центральной части Газы", - подчеркнули военные.

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