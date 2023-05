ЦАХАЛ: уничтожены установки, туннель и комплекс террористов

Армия обороны Израиля нанесла удар по двум скрытым ракетным и минометным установкам.



Также атакованы подземный туннель и военный комплекс "Исламского джихада".



"Ранее сегодня самолеты ЦАХАЛ нанесли удар по двум скрытым ракетным установкам и минометам, принадлежащим террористической организации "Исламский джихад" в Газе.

Кроме того, был нейтрализован подземный террористический туннель", - сказано в сообщении.



В ЦАХАЛе отметили, что террористическую деятельность в туннеле вел Халед Мансур, ставший мишенью во время операции "Рассвет" в августе 2022 года.



"Кроме того, корабль ЦАХАЛа нанес удар по военному комплексу, в котором находится наблюдательный пункт, используемый военно-морскими силами террористической организации "Исламский джихад" в центральной части Газы", - подчеркнули военные.



IDF says it struck an Islamic Jihad attack tunnel in the Gaza Strip that reached close to the security barrier. pic.twitter.com/v0Yu8kB5GK