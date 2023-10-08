ЦАХАЛ: уничтожены 120 целей террористов, атакован туннель ХАМАСа
Армия обороны Израиля в последние часы нанесла удары по террористическим объектам в Бейт-Ханун в Газа в рамках операции "Железные мечи".
"Истребители ЦАХАЛа за три раунда ударов поразили 120 террористических целей в районе Бейт-Хануна в Газе. Бейт-Ханун служит центром террористической организации ХАМАС, откуда было проведено множество операций против Израиля, в том числе за последние два дня", - сообщили военные.
По данным ЦАХАЛА, эти удары по террористическим целям представляют собой значительный прогресс в ходе операции.
"Одновременно был атакован туннель ХАМАСа. Он находился под многоэтажным зданием в северной части города Газа. Рядом с туннелем расположена мечеть, что еще раз доказывает, что ХАМАС намеренно размещает свою военную инфраструктуру в гражданских районах", - добавили военные.
מדובר בעליית מדרגה משמעותית בגלי התקיפה כחלק מהתפתחות המערכה.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 8, 2023
במקביל, הותקפה מנהרת טרור מבצעית ששימשה את ארגון הטרור חמאס. המנהרה ממוקמת מתחת לבניין רב קומות בדרג' פאתח שבצפון העיר עזה >> pic.twitter.com/bkeIs90BdL