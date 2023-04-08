



ЦАХАЛ укрепляет силы из-за угроз в сфере безопасности

Армия обороны Израиля объявила об увеличении численности военнослужащих в зоне ответственности Центрального командования ЦАХАЛа.



Об этом сказано в официальном заявлении, обнародованном вечером, 8 апреля.



Уточняется, что в соответствии с указаниями министра обороны и оценкой ситуации было принято решение о переброске дополнительных сил в Иудее и Самарии, в долине реки Иордан и в так называемой стыковой зоне — участке земли между забором безопасности..



"Силы будут увеличены с завтрашнего дня", - сказано в сообщении.



Уточняется, что по согласованию с полицией силы ЦАХАЛа будут увеличены в районе Тель-Авива по мере необходимости.