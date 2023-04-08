ЦАХАЛ укрепляет силы из-за угроз в сфере безопасности
Армия обороны Израиля объявила об увеличении численности военнослужащих в зоне ответственности Центрального командования ЦАХАЛа.
Об этом сказано в официальном заявлении, обнародованном вечером, 8 апреля.
Уточняется, что в соответствии с указаниями министра обороны и оценкой ситуации было принято решение о переброске дополнительных сил в Иудее и Самарии, в долине реки Иордан и в так называемой стыковой зоне — участке земли между забором безопасности..
"Силы будут увеличены с завтрашнего дня", - сказано в сообщении.
Уточняется, что по согласованию с полицией силы ЦАХАЛа будут увеличены в районе Тель-Авива по мере необходимости.
בהתאם להנחיית שר הביטחון ולהערכת המצב בצה״ל, הוחלט על תגבור כוחות נוסף באוגדת יהודה ושומרון, במרחב התפר ובחטיבת הבקעה והעמקים. הכוחות יתגברו החל ממחר.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 8, 2023
כמו כן, בתיאום עם משטרת ישראל, צה"ל יתגבר במרחב מחוז תל אביב על פי צורך בלבד