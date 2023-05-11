ЦАХАЛ: удары по оперштабу, установкам и постам Исламского джихада
ЦАХАЛ нанес удар по оперативному штабу, скрытым ракетным установкам, военным постам и пусковым минометным установкам, принадлежащим террористической организации "Исламский джихад" в Газе.
"Некоторое время назад самолеты ЦАХАЛ нанесли удар по двум оперативным штабам, четырем скрытым ракетным установкам, двум военным постам и двум пусковым минометным установкам, принадлежащим террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газа", - сказано в сообщении.
כלי טיס של צה"ל תקפו לפני זמן קצר שתי מפקדות מבצעיות, ארבעה משגרי רקטות מוטמנים, שתי עמדות צבאיות ושתי עמדות לשיגור פצצות מרגמה של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני ברצועת עזה pic.twitter.com/pWGVOreWys— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 11, 2023