



ЦАХАЛ: удары по оперштабу, установкам и постам Исламского джихада

ЦАХАЛ нанес удар по оперативному штабу, скрытым ракетным установкам, военным постам и пусковым минометным установкам, принадлежащим террористической организации "Исламский джихад" в Газе.



"Некоторое время назад самолеты ЦАХАЛ нанесли удар по двум оперативным штабам, четырем скрытым ракетным установкам, двум военным постам и двум пусковым минометным установкам, принадлежащим террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газа", - сказано в сообщении.