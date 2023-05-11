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ЦАХАЛ: удары по оперштабу, установкам и постам Исламского джихада
11.05.2023 21:23 Алина Груднева

ЦАХАЛ: удары по оперштабу, установкам и постам Исламского джихада

ЦАХАЛ нанес удар по оперативному штабу, скрытым ракетным установкам, военным постам и пусковым минометным установкам, принадлежащим террористической организации "Исламский джихад" в Газе.

"Некоторое время назад самолеты ЦАХАЛ нанесли удар по двум оперативным штабам, четырем скрытым ракетным установкам, двум военным постам и двум пусковым минометным установкам, принадлежащим террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газа", - сказано в сообщении.

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