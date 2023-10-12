



ЦАХАЛ: удары по Газе подрывают способность ХАМАСа функционировать

Массированные удары ЦАХАЛа по Газе в рамках операции "Железные мечи" подрывают способность террористической организации ХАМАС функционировать.



Такое заявление сделал представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари.



"Мы подрываем способность ХАМАСа функционировать. Он больше не может управлять Газой. В рядах ХАМАСа - анархия и хаос, и нам необходимо усилить это явление", — сказал Хагари.



По его словам, ЦАХАЛ атакует всех, кто причастен к зверствам на юге Израиля.



"Тот, кто дает им убежище, берет на себя и свою семью очень большой риск", — добавил Хагари.