Новости » Арабо-израильский конфликт
ЦАХАЛ: удары по Газе подрывают способность ХАМАСа функционировать
12.10.2023 11:39 Алина Груднева

ЦАХАЛ: удары по Газе подрывают способность ХАМАСа функционировать

Массированные удары ЦАХАЛа по Газе в рамках операции "Железные мечи" подрывают способность террористической организации ХАМАС функционировать.

Такое заявление сделал представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари.

"Мы подрываем способность ХАМАСа функционировать. Он больше не может управлять Газой. В рядах ХАМАСа - анархия и хаос, и нам необходимо усилить это явление", — сказал Хагари.

По его словам, ЦАХАЛ атакует всех, кто причастен к зверствам на юге Израиля.

"Тот, кто дает им убежище, берет на себя и свою семью очень большой риск", — добавил Хагари.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы