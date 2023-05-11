



ЦАХАЛ ударил по пункту управления пусками ракет в Газе

Армия обороны Израиля нанесла удар по пункту управления пусками ракет в Газе в рамках проведения операции "Щит и стрела".



ЦАХАЛ показал соответствующее видео.



"Некоторое время назад самолет ЦАХАЛа нанес удар по оперативному пункту, который использовался для управления пусками противотанковых ракет, принадлежащих террористической организации "Исламский джихад" в Газе", - сообщили военные.

מבצע "מגן וחץ"



כלי טיס של צה"ל תקף לפני זמן קצר חמ"ל ששימש להכוונת ירי טילי נ"ט של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, במרחב רצועת עזה pic.twitter.com/iyQ4NCCN1G — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 11, 2023