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ЦАХАЛ ударил по пункту управления пусками ракет в Газе
11.05.2023 13:03 Алина Груднева

ЦАХАЛ ударил по пункту управления пусками ракет в Газе

Армия обороны Израиля нанесла удар по пункту управления пусками ракет в Газе в рамках проведения операции "Щит и стрела".

ЦАХАЛ показал соответствующее видео.

"Некоторое время назад самолет ЦАХАЛа нанес удар по оперативному пункту, который использовался для управления пусками противотанковых ракет, принадлежащих террористической организации "Исламский джихад" в Газе", - сообщили военные.


Ранее стало известно о том, что ЦАХАЛ атаковал наблюдательные позиции Исламского джихада.
 

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