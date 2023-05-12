ЦАХАЛ ударил по оперативным штабам Исламского джихада
ВВС Армии обороны Израиля нанесли удар по двум оперативным штабам, принадлежащим ракетному крылу "Исламского джихада" в Газе.
По данным ЦАХАЛа, они использовались для планирования и управления ракетными пусками по территории Израиля.
"Один из целевых оперативных командных пунктов использовал Ахмад аль-Хашаш, ответственный за ракетные пуски из района Рафиах", - пояснили военные.
כלי טיס של צה"ל תקפו שתי מפקדות מבצעיות של היחידה הרקטית בארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני ברצועת עזה, המשמשות לתכנון וניהול של הירי הרקטי לעבר שטח מדינת ישראל.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 12, 2023
אחת המפקדות שהותקפו שימשה את אחמד אל חשאש, אחראי הירי הרקטי בגזרת רפיח pic.twitter.com/X5Hotox1ik