



ЦАХАЛ ударил по оперативным штабам Исламского джихада

ВВС Армии обороны Израиля нанесли удар по двум оперативным штабам, принадлежащим ракетному крылу "Исламского джихада" в Газе.



По данным ЦАХАЛа, они использовались для планирования и управления ракетными пусками по территории Израиля.



"Один из целевых оперативных командных пунктов использовал Ахмад аль-Хашаш, ответственный за ракетные пуски из района Рафиах", - пояснили военные.