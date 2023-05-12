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ЦАХАЛ ударил по оперативным штабам Исламского джихада
12.05.2023 15:39 Алина Груднева

ЦАХАЛ ударил по оперативным штабам Исламского джихада

ВВС Армии обороны Израиля нанесли удар по двум оперативным штабам, принадлежащим ракетному крылу "Исламского джихада" в Газе.

По данным ЦАХАЛа, они использовались для планирования и управления ракетными пусками по территории Израиля.

"Один из целевых оперативных командных пунктов использовал Ахмад аль-Хашаш, ответственный за ракетные пуски из района Рафиах", - пояснили военные.

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