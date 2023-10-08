ЦАХАЛ ударил по лодкам террористов: видео
Армия обороны Израиля атаковала десятков террористов, пытавшихся проникнуть в страну по воде.
В ЦАХАЛе подтвердили, что ликвидированы двое террористов, добравшиеся на пляж Зиким.
"Ночью пять лодок террористической организации ХАМАС, пытавшиеся проникнуть в израильские воды, были остановлены ракетным катером ЦАХАЛа", - сообщили военные.
Уточняется, что удар также нанесен по лодкам "Исламского джихада", пришвартованным в Газе.
"Лодки предназначались для совершения нападений в израильских водах", - пояснили военные.
כלי השיט שסוכלו יועדו לביצוע פיגועים דרך המרחב הימי במדינת ישראל pic.twitter.com/7WxNMjiYy5— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 8, 2023