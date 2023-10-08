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ЦАХАЛ ударил по лодкам террористов: видео
08.10.2023 13:23 Алина Груднева

ЦАХАЛ ударил по лодкам террористов: видео

Армия обороны Израиля атаковала десятков террористов, пытавшихся проникнуть в страну по воде.

В ЦАХАЛе подтвердили, что ликвидированы двое террористов, добравшиеся на пляж Зиким.

"Ночью пять лодок террористической организации ХАМАС, пытавшиеся проникнуть в израильские воды, были остановлены ракетным катером ЦАХАЛа", - сообщили военные.

Уточняется, что удар также нанесен по лодкам "Исламского джихада", пришвартованным в Газе.

"Лодки предназначались для совершения нападений в израильских водах", - пояснили военные.

 

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