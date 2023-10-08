



ЦАХАЛ ударил по лодкам террористов: видео

Армия обороны Израиля атаковала десятков террористов, пытавшихся проникнуть в страну по воде.



В ЦАХАЛе подтвердили, что ликвидированы двое террористов, добравшиеся на пляж Зиким.



"Ночью пять лодок террористической организации ХАМАС, пытавшиеся проникнуть в израильские воды, были остановлены ракетным катером ЦАХАЛа", - сообщили военные.



Уточняется, что удар также нанесен по лодкам "Исламского джихада", пришвартованным в Газе.



"Лодки предназначались для совершения нападений в израильских водах", - пояснили военные.



