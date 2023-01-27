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ЦАХАЛ ударил по Газе в ответ на запуски ракет
27.01.2023 07:12 Алина Груднева

ЦАХАЛ ударил по Газе в ответ на запуски ракет

В ночь на 27 января из Газы в направлении Израиля были запущены ракеты.

Как минимум, две были перехвачены "Железным куполом" после того, как в окрестностях Ашкелона сработала сирена ракетной тревоги. Информация о пострадавших не поступала.
 

В ответ, Армия обороны Израиля атаковала Газу. В частности, истребители ударили по подземному заводу по производству ракет, который расположен в центре. По словам представителя ЦАХАЛа, атака нанесет значительный ущерб ракетным возможностям ХАМАСа.

Еще один удар был нанесен по военной базе ХАМАСа в северной части Газы. Это место служило одним из центров террористической деятельности. "ХАМАС является ответственным за происходящее в Газе, потому он поплатится за нарушения безопасности государства Израиль", - сказано в заявлении.

Ответственность за ночную атаку на себя взял "Батальон мучеников Аль-Акса" в Газе. Это произошло после того, как "Исламский джихад" и ХАМАС накануне разразились угрозами из-за контртеррористической операции ЦАХАЛа в Дженине, в ходе которой были убиты девять палестинцев.

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