ЦАХАЛ ударил по Газе в ответ на запуски ракет
В ночь на 27 января из Газы в направлении Израиля были запущены ракеты.
Как минимум, две были перехвачены "Железным куполом" после того, как в окрестностях Ашкелона сработала сирена ракетной тревоги. Информация о пострадавших не поступала.
В ответ, Армия обороны Израиля атаковала Газу. В частности, истребители ударили по подземному заводу по производству ракет, который расположен в центре. По словам представителя ЦАХАЛа, атака нанесет значительный ущерб ракетным возможностям ХАМАСа.
הירי לדרום: לפחות שתי רקטות ששוגרו מעזה יורטו >>> https://t.co/TShwW5HPVA pic.twitter.com/8GVFsMiyrl— כאן חדשות (@kann_news) January 26, 2023
מטוסי קרב תקפו פעם נוספת, לפני זמן קצר, מחנה צבאי של ארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה. המקום שימש אחד ממוקדי פעילות הטרור המשמעותים של הארגון pic.twitter.com/cusU5X2Eq6— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 27, 2023
Еще один удар был нанесен по военной базе ХАМАСа в северной части Газы. Это место служило одним из центров террористической деятельности.
"ХАМАС является ответственным за происходящее в Газе, потому он поплатится за нарушения безопасности государства Израиль", - сказано в заявлении.
תיעוד של תקיפות צה"ל ברצועת עזה במהלך הלילה: pic.twitter.com/36xeK4pSpV— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 27, 2023
Ответственность за ночную атаку на себя взял "Батальон мучеников Аль-Акса" в Газе. Это произошло после того, как "Исламский джихад" и ХАМАС накануне разразились угрозами из-за контртеррористической операции ЦАХАЛа в Дженине, в ходе которой были убиты девять палестинцев.