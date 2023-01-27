



ЦАХАЛ ударил по Газе в ответ на запуски ракет

В ночь на 27 января из Газы в направлении Израиля были запущены ракеты.



Как минимум, две были перехвачены "Железным куполом" после того, как в окрестностях Ашкелона сработала сирена ракетной тревоги. Информация о пострадавших не поступала.



הירי לדרום: לפחות שתי רקטות ששוגרו מעזה יורטו >>> https://t.co/TShwW5HPVA pic.twitter.com/8GVFsMiyrl — כאן חדשות (@kann_news) January 26, 2023

מטוסי קרב תקפו פעם נוספת, לפני זמן קצר, מחנה צבאי של ארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה. המקום שימש אחד ממוקדי פעילות הטרור המשמעותים של הארגון pic.twitter.com/cusU5X2Eq6 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 27, 2023

תיעוד של תקיפות צה"ל ברצועת עזה במהלך הלילה: pic.twitter.com/36xeK4pSpV — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 27, 2023