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ЦАХАЛ ударил по двум многоэтажкам ХАМАСа в Газе
07.10.2023 18:34 Алина Груднева

ЦАХАЛ ударил по двум многоэтажкам ХАМАСа в Газе

Армия обороны Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре, принадлежащей ХАМАСу в Газе.

По данным ЦАХАЛа, удары нанесены по двум многоэтажным зданиям.

"Некоторое время назад истребители ЦАХАЛа нанесли удары по военной инфраструктуре в двух многоэтажных зданиях, используемых высокопоставленными террористами ХАМАС для осуществления террористической деятельности", - сказано в сообщении.

По словам израильских военных, ХАМАС намеренно размещает свои военные активы среди гражданского населения в Газе.

"Перед нанесением удара ЦАХАЛ заранее предупредил жителей здания и попросил их эвакуироваться", - добавили военные.

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