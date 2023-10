ЦАХАЛ ударил по двум многоэтажкам ХАМАСа в Газе

Армия обороны Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре, принадлежащей ХАМАСу в Газе.



По данным ЦАХАЛа, удары нанесены по двум многоэтажным зданиям.



"Некоторое время назад истребители ЦАХАЛа нанесли удары по военной инфраструктуре в двух многоэтажных зданиях, используемых высокопоставленными террористами ХАМАС для осуществления террористической деятельности", - сказано в сообщении.



По словам израильских военных, ХАМАС намеренно размещает свои военные активы среди гражданского населения в Газе.



"Перед нанесением удара ЦАХАЛ заранее предупредил жителей здания и попросил их эвакуироваться", - добавили военные.

