ЦАХАЛ ударил по двум многоэтажкам ХАМАСа в Газе
Армия обороны Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре, принадлежащей ХАМАСу в Газе.
По данным ЦАХАЛа, удары нанесены по двум многоэтажным зданиям.
"Некоторое время назад истребители ЦАХАЛа нанесли удары по военной инфраструктуре в двух многоэтажных зданиях, используемых высокопоставленными террористами ХАМАС для осуществления террористической деятельности", - сказано в сообщении.
По словам израильских военных, ХАМАС намеренно размещает свои военные активы среди гражданского населения в Газе.
"Перед нанесением удара ЦАХАЛ заранее предупредил жителей здания и попросил их эвакуироваться", - добавили военные.
BREAKING: Israeli fighter jets destroy the Palestine Tower in Gaza City, displacing its residents. pic.twitter.com/HM7d4XQxzr— Quds News Network (@QudsNen) October 7, 2023