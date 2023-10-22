



ЦАХАЛ ударил по базе террористов в мечети в Дженине

Самолет Армии обороны Израиля нанес удар по подземной базе террористов в мечети Аль-Ансар в Дженине, где укрывались члены ХАМАСа и палестинского "Исламского джихада".



Об этом говорится в совместном заявлении ЦАХАЛа и ШАБАКа.



Удар был нанесен после получения разведданных о том, что укрывавшаяся там террористическая ячейка планировала нападение.



Террористы использовали мечеть в качестве базы для планирования и осуществления атак, включая недавний взрыв возле забора безопасности, в результате которого обошлось без пострадавших с израильской стороны. Они планировали осуществить еще одну террористическую атаку в ближайшее время.



По данным арабских СМИ, в результате удара один человек погиб и несколько получили ранения.



כלי טיס של צה"ל תקף מסגד במחנה הפליטים ג'נין. תושבים במקום דיווחו על הרוג אחד לפחות שגופתו הוצאה מהמבנה. הסהר האדום הפלסטיני מסר כי ישנם מספר פצועים @JackyHugi pic.twitter.com/ei09ELh0rF — גלצ (@GLZRadio) October 21, 2023