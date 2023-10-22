ЦАХАЛ ударил по базе террористов в мечети в Дженине
Самолет Армии обороны Израиля нанес удар по подземной базе террористов в мечети Аль-Ансар в Дженине, где укрывались члены ХАМАСа и палестинского "Исламского джихада".
Об этом говорится в совместном заявлении ЦАХАЛа и ШАБАКа.
Удар был нанесен после получения разведданных о том, что укрывавшаяся там террористическая ячейка планировала нападение.
Террористы использовали мечеть в качестве базы для планирования и осуществления атак, включая недавний взрыв возле забора безопасности, в результате которого обошлось без пострадавших с израильской стороны. Они планировали осуществить еще одну террористическую атаку в ближайшее время.
По данным арабских СМИ, в результате удара один человек погиб и несколько получили ранения.
כלי טיס של צה"ל תקף מסגד במחנה הפליטים ג'נין. תושבים במקום דיווחו על הרוג אחד לפחות שגופתו הוצאה מהמבנה. הסהר האדום הפלסטיני מסר כי ישנם מספר פצועים @JackyHugi pic.twitter.com/ei09ELh0rF— גלצ (@GLZRadio) October 21, 2023
בפעילות משותפת של צה"ל ושב"כ, כלי טיס של צה"ל תקף לפני זמן קצר תוואי טרור תת קרקעי במסגד 'אל אנאצרי' בעיר ג'נין, ובו חוליית טרור של ארגון הטרור החמאס והגא"פ שהייתה אחראית על שורה של פיגועים שבוצעו בחודשים האחרונים ותכננה לבצע פיגוע נוסף בטווח הזמן המיידי >> pic.twitter.com/qjU8DLSbwR— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 21, 2023