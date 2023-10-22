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ЦАХАЛ ударил по базе террористов в мечети в Дженине
22.10.2023 07:14 Алина Груднева

ЦАХАЛ ударил по базе террористов в мечети в Дженине

Самолет Армии обороны Израиля нанес удар по подземной базе террористов в мечети Аль-Ансар в Дженине, где укрывались члены ХАМАСа и палестинского "Исламского джихада".

Об этом говорится в совместном заявлении ЦАХАЛа и ШАБАКа.

Удар был нанесен после получения разведданных о том, что укрывавшаяся там террористическая ячейка планировала нападение.

Террористы использовали мечеть в качестве базы для планирования и осуществления атак, включая недавний взрыв возле забора безопасности, в результате которого обошлось без пострадавших с израильской стороны. Они планировали осуществить еще одну террористическую атаку в ближайшее время.

По данным арабских СМИ, в результате удара один человек погиб и несколько получили ранения.
 

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