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ЦАХАЛ: убиты несколько террористов на границе с Ливаном
09.10.2023 15:46 Алина Груднева

ЦАХАЛ: убиты несколько террористов на границе с Ливаном

Армия обороны Израиля подтверждает информацию о ликвидации нескольких террористов, проникших из Ливана.

Об этом сообщил представитель ЦАХАЛа.

"Согласно первоначальному сообщению, солдаты ЦАХАЛа убили несколько вооруженных подозреваемых, проникших на территорию Израиля из Ливана. Солдаты продолжают обыскивать местность", - сказано в сообщении.

По данным ЦАХАЛа, в настоящее время в этом районе наносят удары вертолеты ЦАХАЛа. Подробности будут позже.

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