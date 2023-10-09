



ЦАХАЛ: убиты несколько террористов на границе с Ливаном

Армия обороны Израиля подтверждает информацию о ликвидации нескольких террористов, проникших из Ливана.



Об этом сообщил представитель ЦАХАЛа.



"Согласно первоначальному сообщению, солдаты ЦАХАЛа убили несколько вооруженных подозреваемых, проникших на территорию Израиля из Ливана. Солдаты продолжают обыскивать местность", - сказано в сообщении.



По данным ЦАХАЛа, в настоящее время в этом районе наносят удары вертолеты ЦАХАЛа. Подробности будут позже.