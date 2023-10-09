ЦАХАЛ: убиты несколько террористов на границе с Ливаном
Армия обороны Израиля подтверждает информацию о ликвидации нескольких террористов, проникших из Ливана.
Об этом сообщил представитель ЦАХАЛа.
"Согласно первоначальному сообщению, солдаты ЦАХАЛа убили несколько вооруженных подозреваемых, проникших на территорию Израиля из Ливана. Солдаты продолжают обыскивать местность", - сказано в сообщении.
По данным ЦАХАЛа, в настоящее время в этом районе наносят удары вертолеты ЦАХАЛа. Подробности будут позже.