ЦАХАЛ: точечный удар по террористу, запускавшему ракеты в сторону Израиля
Авиация Армии обороны Израиля нанесла точечный удар по террористу "Исламского джихада", осуществлявшему обстрел израильской территории.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
"Некоторое время назад самолет ЦАХАЛа обнаружил и нанес удар по террористу и ракетной установке, которая ранее запускала ракеты в сторону израильской территории", - сказано в сообщении.
ЦАХАЛ показал видео запуска ракеты из пусковой установки и последующего удара по ней.
כלי טיס של צה״ל איתר ותקף לפני זמן קצר פעיל טרור ועמדת שיגור מרגמות ממנה זוהה ירי לעבר שטח מדינת ישראל pic.twitter.com/forsoUh7VG— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 13, 2023