



ЦАХАЛ: точечный удар по террористу, запускавшему ракеты в сторону Израиля

Авиация Армии обороны Израиля нанесла точечный удар по террористу "Исламского джихада", осуществлявшему обстрел израильской территории.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



"Некоторое время назад самолет ЦАХАЛа обнаружил и нанес удар по террористу и ракетной установке, которая ранее запускала ракеты в сторону израильской территории", - сказано в сообщении.



ЦАХАЛ показал видео запуска ракеты из пусковой установки и последующего удара по ней.