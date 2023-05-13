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ЦАХАЛ: точечный удар по террористу, запускавшему ракеты в сторону Израиля
13.05.2023 18:29 Алина Груднева

ЦАХАЛ: точечный удар по террористу, запускавшему ракеты в сторону Израиля

Авиация Армии обороны Израиля нанесла точечный удар по террористу "Исламского джихада", осуществлявшему обстрел израильской территории.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

"Некоторое время назад самолет ЦАХАЛа обнаружил и нанес удар по террористу и ракетной установке, которая ранее запускала ракеты в сторону израильской территории", - сказано в сообщении.

ЦАХАЛ показал видео запуска ракеты из пусковой установки и последующего удара по ней.

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