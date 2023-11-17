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оружие ХАМАСа в школах Газы | Фото: ЦАХАЛ
17.11.2023 15:57 Алина Груднева

ЦАХАЛ: террористы хранили оружие в детсадах и школах

Армия обороны Израиля продолжает активную зачистку Газы от террористов.

"Обнаружены десятки минометов, спрятанных террористической организацией ХАМАС в детском саду на севере Газы, а в начальной школе "Аль-Кармель" военнослужащие обнаружили оружие, спрятанное террористами", - сказано в сообщении.

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Кроме того, в городе Газа выявлена террористическая ячейка. Боевики пытались скрыться, однако израильские бойцы их настигли и ликвидировали.

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