



ЦАХАЛ: террористы хранили оружие в детсадах и школах

Армия обороны Израиля продолжает активную зачистку Газы от террористов.



"Обнаружены десятки минометов, спрятанных террористической организацией ХАМАС в детском саду на севере Газы, а в начальной школе "Аль-Кармель" военнослужащие обнаружили оружие, спрятанное террористами", - сказано в сообщении.



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Кроме того, в городе Газа выявлена террористическая ячейка. Боевики пытались скрыться, однако израильские бойцы их настигли и ликвидировали.



