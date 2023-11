ЦАХАЛ: террористы хранили оружие в детсадах и школах

Армия обороны Израиля продолжает активную зачистку Газы от террористов.



"Обнаружены десятки минометов, спрятанных террористической организацией ХАМАС в детском саду на севере Газы, а в начальной школе "Аль-Кармель" военнослужащие обнаружили оружие, спрятанное террористами", - сказано в сообщении.



Кроме того, в городе Газа выявлена террористическая ячейка. Боевики пытались скрыться, однако израильские бойцы их настигли и ликвидировали.





Troops of the Bislamach Brigade located a cache of mortars inside a kindergarten in northern Gaza, footage published by the IDF shows. pic.twitter.com/CinqXbpP1l