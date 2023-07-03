



ЦАХАЛ: террористов застали врасплох

ЦАХАЛ выпустил заявление в связи с операцией в Дженине.



В заявлении говорится: "Сегодня начали операцию в районе города Дженин, в центре внимания - лагерь беженцев в Дженине. Это дивизионный рейд. Цель - нанести ущерб террористической инфраструктуре и нанести ущерб террористам. Операция проводится ЦАХАЛом в сотрудничестве с ШАБАКом.



Представитель ЦАХАЛа отметил, что за последние годы из Дженина было совершено 50 террористических нападений. Объединенный штаб террористов был создан в самом центре лагеря беженцев, и он был построен таким образом, что вокруг него расположены объекты ООН, школы и т.д. “Нам удалось создать сюрприз на поле боя, противник был удивлен воздушной атакой, которая поразила террористов и объекты, о которых он думал, что мы не знаем. Этот сюрприз обеспечил нам безопасность сил и позволил провести рейд. Наши бойцы обнаружили взрывные устройства внутри тайных оперативных квартир, из которых террористы планировали осуществлять деятельность против сил", - заявил офицер.