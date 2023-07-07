Новости » Арабо-израильский конфликт
ЦАХАЛ: Террорист открыл огонь во время осмотра его автомобиля
07.07.2023 07:55 Аркадий Бочаровский

ЦАХАЛ: Террорист открыл огонь во время осмотра его автомобиля


Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила подробности о теракте в Кдумим.

В заявлении говорится: "После сообщения о нападении со стрельбой возле Кдумима силы безопасности выявили и остановили подозрительный автомобиль для проверки. Во время проверки террорист, находившийся в машине, открыл по ним огонь, в ответ солдаты также открыли огонь, но террорист скрылся. Солдаты ЦАХАЛа и сотрудники гражданской службы безопасности начали преследование террориста, попытались установить контакт и нейтрализовали его."

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru