Столкновения на границе с Газой: ранены 18 человек
Сотни палестинцев активно протестуют в Газе, недалеко от границы с Израилем.
Представитель ЦАХАЛа сообщил, что участники беспорядков бросили несколько взрывных устройств, а некоторые попытались проникнуть через забор безопасности.
Силы ЦАХАЛа задержали несколько палестинцев и передали их ШАБАК для допроса.
Министерство здравоохранения в Газе сообщает, что “18 человек были ранены израильским огнем во время беспорядков”.
Причина акций протеста "годовщина сожжения мечети аль-Акса в лагере беженцев Малака в востояной части Газы" сообщают палестинские СМИ.
مباشر حشود وصلت الجدار الفاصل في مخيم العودة شرق مدينة غزة pic.twitter.com/3KNEshME6I— حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) August 21, 2023