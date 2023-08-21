



Столкновения на границе с Газой: ранены 18 человек

Сотни палестинцев активно протестуют в Газе, недалеко от границы с Израилем.



Представитель ЦАХАЛа сообщил, что участники беспорядков бросили несколько взрывных устройств, а некоторые попытались проникнуть через забор безопасности.



Силы ЦАХАЛа задержали несколько палестинцев и передали их ШАБАК для допроса.



Министерство здравоохранения в Газе сообщает, что “18 человек были ранены израильским огнем во время беспорядков”.



Причина акций протеста "годовщина сожжения мечети аль-Акса в лагере беженцев Малака в востояной части Газы" сообщают палестинские СМИ.