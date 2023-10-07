



ЦАХАЛ: список перекрытых дорог

С учетом оценки ситуации ЦАХАЛ объявил об изменениях в организации дорожного движения на дорогах вокруг Газы.



Районы, которые будут заблокированы, — это все сельскохозяйственные подъездные дороги к западу от дороги 232.



Дорога №4 – от перекрестка Зиким до Нетив Хатара.

Дорога №34 – от перекрестка Яд Мордехай до перекрестка Нир Ам.

Дорога №232 – на участках от Мелслима до Саада и Менир-Ицхака до Керем-Шалома.

Южная дорога до пересечения с дорогой 232, дорога 25 от Саада на запад,

Дорога № 2428 от Нир Оз до дороги 2410 и дорога 242 от перекрестка Гама до перекрестка Кисуфим.

Доступ к кибуцу Зиким будет возможен по дороге к югу от дороги 3411.

Доступ к Нетив ха-Тара будет возможен на дороге, ведущей с дороги 3411 на дорогу 4,

Доступ к кибуцу Яд Мордехай будет возможен по дороге, ведущей от дороги 3411 в южном направлении до района Мордехай,

Доступ к кибуцу Нахаль Оз будет возможен по объездной дороге, ведущей от дороги 25,

Доступ к кибуцу Нир Оз будет возможен в обход шоссе 2410.

Доступ к кибуцу Керем Шалом будет возможен по восточной дороге к дороге 232 от Нир-Ицхака до Керем-Шалом, доступ к кибуцу Суфа и кибуцу Холит будет возможен по западной дороге к дороге 232 от Нир-Ицхака.



Вход в Гиват Коби в Сдероте будет запрещен.



Было было принято решение закрыть пляж Зиким для посетителей и остановить движение поездов между Ашкелоном и Сдеротом. Территория будет закрыта для движения транспорта в целях обеспечения безопасности жильцов.



Командование тыла предписывает жителям населенных пунктов, прилегающих к Газе, оставаться вблизи охраняемой территории.