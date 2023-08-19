



ЦАХАЛ: сотни евреев приезжают в ПА и не думают об опасности

Газета Исраэль Ха Йом сообщает, что по оценкам ЦАХАЛа, сотни евреев каждую субботу приезжают в палестинские деревни и города, чтобы сделать покупки и получить различные услуги, и не подозревают, что находятся в опасных районах.



С начала нынешней эскалации, почти полтора года назад, силы безопасности пытаются предупредить израильтян, но те приезжают из дальних районов – и не подозревают об опасности.



"Люди не осознают опасности, приезжают лечить зубы или покупать раковины для ванной комнаты, а их пытаются зарезать", – говорит один из сотрудников ЦАХАЛа. "Они пытаются сэкономить несколько шекелей, но они не до конца понимают грозящую им опасность".