



ЦАХАЛ сообщил об обстреле еще одного военного поста на границе с Ливаном

Армия обороны Израиля сообщила, что еще один военный пост на границе с Ливаном подвергся обстрелу. Информации о пострадавших в результате нападения пока нет.



“Хизбалла” выпустила по меньшей мере четыре противотанковые управляемые ракеты по северному Израилю, в результате одной из атак погиб мирный житель.



В ЦАХАЛе заявили, что ответили ударами по объектам “Хизбаллы” в Ливане.



Жителям приграничных с Ливаном общин Манара, Йифтах, Маргалиот и Рамот-Нафтали было приказано оставаться в бомбоубежищах до дальнейшего уведомления на фоне новой ракетной атаки.