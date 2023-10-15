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ЦАХАЛ сообщил об обстреле еще одного военного поста на границе с Ливаном
15.10.2023 15:10 Наталья Богинская

ЦАХАЛ сообщил об обстреле еще одного военного поста на границе с Ливаном

Армия обороны Израиля сообщила, что еще один военный пост на границе с Ливаном подвергся обстрелу. Информации о пострадавших в результате нападения пока нет.

“Хизбалла” выпустила по меньшей мере четыре противотанковые управляемые ракеты по северному Израилю, в результате одной из атак погиб мирный житель.

В ЦАХАЛе заявили, что ответили ударами по объектам “Хизбаллы” в Ливане.

Жителям приграничных с Ливаном общин Манара, Йифтах, Маргалиот и Рамот-Нафтали было приказано оставаться в бомбоубежищах до дальнейшего уведомления на фоне новой ракетной атаки.

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