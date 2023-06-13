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ЦАХАЛ
13.06.2023 11:48 Наталья Богинская

ЦАХАЛ сообщил о сносе дома террориста, напавшего на семью Ди и новых рейдах

Рано утром во вторник, 13 июня, израильские военные готовились к сносу дома палестинского террориста, который в апреле совершил смертельное  нападение на семью Ди. 

7 апреля террористы ХАМАСа Моаз аль-Масри и Хассан Катнани открыли огонь по 48-летней Люси Ди и ее дочерям 20-летней Майе Ди и 15-летней Рине Ди.

Утром во вторник ЦАХАЛ заявил, что войска измерили дом аль-Масри, что является первым шагом перед его возможным сносом, в городе Шхем. Войска уже нанесли на карту также и дом Катани.

В ЦАХАЛе заявили, что “карты сделаны с целью изучения возможности сноса домов”.

Армия обороны Израиля также заявила, что в ходе ночных рейдов арестованы девять человек в ПА и конфискованы несколько единиц оружия.

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