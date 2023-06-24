



ЦАХАЛ сообщает о задержанном во время нападения поселенцев на Умм-Сафа

Армия обороны Израиля сообщает, что военные задержали одного подозреваемого во время нападения поселенцев на палестинскую деревню Умм-Сафа.



Военные говорят, что войска и сотрудники пограничной полиции были направлены в этот район после сообщений о десятках поселенцев, которые вошли в деревню и подожгли дома и автомобили, а также забросали палестинцев камнями.



По словам ЦАХАЛа, один солдат получил легкие ранения от брошенного в него камня. Непонятно, кто бросил камень.



В ЦАХАЛе говорят, что беспорядки были подавлены войсками, а задержанный подозреваемый передан полиции для дальнейшего допроса.



“ЦАХАЛ будет продолжать действовать решительно, чтобы остановить любое насилие и уничтожение имущества. ЦАХАЛ осуждает такие случаи националистических преступлений”, — говорится в заявлении военных.



