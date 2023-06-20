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ЦАХАЛ
20.06.2023 16:35 Наталья Богинская

Террористическая атака в Эли, убиты четыре израильтянина

ЦАХАЛ сообщает, что недалеко от поселения Эли в Самарии произошла стрельба, но не сообщает подробностей. На текущий момент известно, что погибли 4 человека.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что ее медики оказывают помощь как минимум двум людям с огнестрельными ранениями на месте стрельбы возле Эли.

Инцидент произошел на шоссе №60,  пострадало 8 человек

Согласно первоначальным снимкам с места происшествия, по меньшей мере один палестинский боевик был застрелен.

Комментариев военных по поводу инцидента пока нет.

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