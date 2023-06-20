Террористическая атака в Эли, убиты четыре израильтянина
ЦАХАЛ сообщает, что недалеко от поселения Эли в Самарии произошла стрельба, но не сообщает подробностей. На текущий момент известно, что погибли 4 человека.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что ее медики оказывают помощь как минимум двум людям с огнестрельными ранениями на месте стрельбы возле Эли.
Инцидент произошел на шоссе №60, пострадало 8 человек
Согласно первоначальным снимкам с места происшествия, по меньшей мере один палестинский боевик был застрелен.
Комментариев военных по поводу инцидента пока нет.
*новость обновляется
פיגוע קשה בשומרון: זק"א: עדכון, בהמשך לפיגוע הירי בעלי על ציר 60, במקום מטופלים כ 7 נפגעים במצב קל וקשה, מחבל נוטרל, דיווח בהמשך.— ▪️עדכונים N-A▪️ (@YMClc4EOS1GC97N) June 20, 2023