



Террористическая атака в Эли, убиты четыре израильтянина

ЦАХАЛ сообщает, что недалеко от поселения Эли в Самарии произошла стрельба, но не сообщает подробностей. На текущий момент известно, что погибли 4 человека.



Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что ее медики оказывают помощь как минимум двум людям с огнестрельными ранениями на месте стрельбы возле Эли.



Инцидент произошел на шоссе №60, пострадало 8 человек



Согласно первоначальным снимкам с места происшествия, по меньшей мере один палестинский боевик был застрелен.



Комментариев военных по поводу инцидента пока нет.