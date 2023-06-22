Новости » Арабо-израильский конфликт
ЦАХАЛ сносит дом террориста в Дженине
22.06.2023 06:32 Аркадий Бочаровский

ЦАХАЛ сносит дом террориста в Дженине


Силы ЦАХАЛа находятся в Шхеме и сносят дома Камаля Джури, одного из террористов, совершивших теракт со стрельбой, в котором был убит сержант Идо Барух.

Теракт был организован недалеко от поселения шавей Шимрон в октябре прошлого года. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа. Неделю назад ЦАХАЛ снес в Шхеме дом семьи Усамы Тавиля, другого участника  этого нападения.

По сообщениям палестинцев, силы ЦАХАЛа минируют дом. Около дома произошли столкновения солдат ЦАХАЛа с палестинцами.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы