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ЦАХАЛ снесет дом террориста, убившего израильтянина в Самарии
12.01.2023 09:24 Алина Груднева

ЦАХАЛ снесет дом террориста, убившего израильтянина в Самарии

Армия обороны Израиля проинформировала семью террориста Юниса Хилана, который убил Шалома Софера в результате теракта в Самарии, о том, что его дом будет снесен.

Об этом сообщает пресс-секретарь ЦАХАЛа.

Семья может обжаловать постановление о сносе дома террориста.

Напомним, 25 октября Софер подвергся нападению, когда вместе с сыном делал покупки в магазине в арабской деревне Аль-Фундук.

Террорист несколько раз ударил его ножом в живот, после чего скрылся с места происшествия. Позже он был арестован. Софер скончался от полученных ран спустя две недели после теракта.


 

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