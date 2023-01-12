



ЦАХАЛ снесет дом террориста, убившего израильтянина в Самарии

Армия обороны Израиля проинформировала семью террориста Юниса Хилана, который убил Шалома Софера в результате теракта в Самарии, о том, что его дом будет снесен.



Об этом сообщает пресс-секретарь ЦАХАЛа.



Семья может обжаловать постановление о сносе дома террориста.



Напомним, 25 октября Софер подвергся нападению, когда вместе с сыном делал покупки в магазине в арабской деревне Аль-Фундук.



Террорист несколько раз ударил его ножом в живот, после чего скрылся с места происшествия. Позже он был арестован. Софер скончался от полученных ран спустя две недели после теракта.





