



ЦАХАЛ снесет дом террориста, убившего израильско-американского гражданина

Израильские военные проинформировали семью палестинца Махера Шаллуна, обвиняемого в убийстве американо-израильского гражданина Элана Ганелеса в результате теракта в начале этого года, что их дом подлежит сносу.



27 февраля Шаллун и Луай Мааруф якобы открыли огонь по машине Ганелеса на шоссе №90 недалеко от Иерихона, убив его, а затем обстреляли еще несколько автомобилей в этом районе.



Террористы были арестованы через несколько дней после нападения, а в марте Силы обороны Израиля измерили дом Шаллуна в лагере беженцев Акбат-Джабр недалеко от Иерихона, на первом этапе перед сносом.



ЦАХАЛ сообщил, что теперь семья Шаллуна официально уведомлена о предстоящем сносе их дома. В соответствии с политикой Израиль регулярно сносит дома палестинцев, обвиняемых в совершении смертоносных террористических атак.



Семья Шаллуна еще может обжаловать решение о сносе дома в БАГАЦе. Но такие попытки редко бывают успешными, хотя в некоторых случаях суд может ограничить ордер на снос только теми частями дома, которыми пользовался обвиняемый террорист.