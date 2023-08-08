ЦАХАЛ снес в дом террориста, убившего братьев Янив
Армия обороны Израиля разрушила дом террориста, убившего братьев Гилеля и Ягеля Янив в феврале. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.
Дом террориста Халеда Харуши находился в лагере беженцев Аскар на окраине Шхема. Приказ о сносе дома был издан два с половиной месяца назад.
Согласно палестинским сообщениям, между палестинцами и израильскими силами вспыхнули вооруженные столкновения во время сноса здания ЦАХАЛом.
Братья Янив 22 и 19 лет были убиты полгода назад в Хавара. Двое мужчин направлялись в ешиву, когда Харуша врезался в их машину в Хавара и начал стрелять.
صور| آثار الدمار والخراب الذي خلّفه جيش الاحتلال بعد تفجير منزل عبد الفتاح خروشة في مخيم عسكر بنابلس. pic.twitter.com/sQIiES2CLI— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 8, 2023