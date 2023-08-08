



ЦАХАЛ снес в дом террориста, убившего братьев Янив

Армия обороны Израиля разрушила дом террориста, убившего братьев Гилеля и Ягеля Янив в феврале. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.



Дом террориста Халеда Харуши находился в лагере беженцев Аскар на окраине Шхема. Приказ о сносе дома был издан два с половиной месяца назад.



Согласно палестинским сообщениям, между палестинцами и израильскими силами вспыхнули вооруженные столкновения во время сноса здания ЦАХАЛом.



Братья Янив 22 и 19 лет были убиты полгода назад в Хавара. Двое мужчин направлялись в ешиву, когда Харуша врезался в их машину в Хавара и начал стрелять.

