Новости » Арабо-израильский конфликт
ЦАХАЛ снес в дом террориста, убившего братьев Янив
08.08.2023 08:07 Евгения Маркова

ЦАХАЛ снес в дом террориста, убившего братьев Янив

Армия обороны Израиля разрушила дом террориста, убившего братьев Гилеля и Ягеля Янив в феврале. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Дом террориста Халеда Харуши находился в лагере беженцев Аскар на окраине Шхема. Приказ о сносе дома был издан два с половиной месяца назад.

Согласно палестинским сообщениям, между палестинцами и израильскими силами вспыхнули вооруженные столкновения во время сноса здания ЦАХАЛом.

Братья Янив 22 и 19 лет были убиты полгода назад в Хавара. Двое мужчин направлялись в ешиву, когда Харуша врезался в их машину в Хавара и начал стрелять.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы