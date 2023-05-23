



ЦАХАЛ снес дом террориста, атаковавшего на улице Дизенгоф



Израильские силы безопасности рано утром во вторник снесли на Западном берегу дом палестинца, который в марте атаковал кафе в Тель-Авиве.



В результате нападения был убит 32-летний Ор Эшкар, который скончался от ран 11 дней спустя.



Еще двое израильтян были ранены в результате стрельбы 23-летнего Мутаза Салаха аль-Хаваджа, который был убит в перестрелке с полицейскими и гражданскими лицами после бегства с улицы Дизенгоф в Тель-Авиве, где он первоначально открыл огонь.



Во вторник после полуночи солдаты ЦАХАЛа прибыли в родной город аль-Хаваджа Ни'лин под Рамаллой.



شاهد| فيديو آخر للحظة تفجير منزل عائلة معتز الخواجا في بلدة نعلين برام الله. pic.twitter.com/y8uBNvyQku — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 23, 2023

По данным палестинских СМИ, из громкоговорителей мечетей деревни раздавались призывы к местным жителям собраться у дома аль-Хаваджи, чтобы помешать сносу.В ответ на выстрелы и фейерверки израильские солдаты открыли огонь. Армия приказала семьям, живущим в близлежащих домах, эвакуироваться, а снайперы ЦАХАЛа разместились на крышах домов, чтобы обеспечить защиту военнослужащим, находящимся внизу, сообщили палестинские СМИ.Сообщений о раненых в ходе операции израильских солдат не поступало.