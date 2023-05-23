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ЦАХАЛ сбросил на юге Ливана листовки с предупреждениями
23.05.2023 16:45 Алина Груднева

ЦАХАЛ сбросил на юге Ливана листовки с предупреждениями

Армия обороны Израиля сбросила листовки на юге Ливана с предупреждениями для местных жителей о недопустимости пересечения границы.

Соответствующие фотографии с брошюрами опубликовали в Twitter.

"Думайте, прежде чем сделать это. Нарушения границы и ваши действия делают ситуацию опасной и уже привели к травмам", — гласит текст в листовках.

В ЦАХАЛе информацию о сбросе брошюр не прокомментировали. Израильские официальные лица неоднократно обвиняли "Хизбаллу" в том, что террористическая организация отправляет "пастухов" или других местных жителей к границе для наблюдения за израильскими военными.
 

Ранее начальник Управления  разведки ЦАХАЛа предупредил, что Насралла "близок к тому, чтобы совершить ошибку, которая может ввергнуть регион в большую войну".

 

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