



ЦАХАЛ сбросил на юге Ливана листовки с предупреждениями

Армия обороны Израиля сбросила листовки на юге Ливана с предупреждениями для местных жителей о недопустимости пересечения границы.



Соответствующие фотографии с брошюрами опубликовали в Twitter.



"Думайте, прежде чем сделать это. Нарушения границы и ваши действия делают ситуацию опасной и уже привели к травмам", — гласит текст в листовках.



В ЦАХАЛе информацию о сбросе брошюр не прокомментировали. Израильские официальные лица неоднократно обвиняли "Хизбаллу" в том, что террористическая организация отправляет "пастухов" или других местных жителей к границе для наблюдения за израильскими военными.



بعد استنفاذ كل وسائل الوعيد والتهديد والرهبة من التنفيذ بفعل معادلة الردع ، العدو يلقي مناشير تحذيرية تهديدية لرعاة الماشية و لسكان المزارع المحررة في تلال #كفرشوبا و #مزارع_شبعا . pic.twitter.com/YSPhhamfA7 — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) May 23, 2023