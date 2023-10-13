



ЦАХАЛ сбросил на Газу столько бомб, сколько американцы на Афганистан за год





Израильские ВВС сбросили более 6 тыс. бомб на цели ХАМАС по всей Газе после убийственной атаки ХАМАС в прошлую субботу.



В результате этих ударов к настоящему времени погибло более 1500 палестинцев, причем, по данным министерства здравоохранения ХАМАСа, "треть из них - дети". 6,6 тыс. получили ранения.



В Израиле ответственность возлагают на ХАМАС, который начал войну и действует из мест скопления гражданского населения.



В интервью газете Washington Post военные эксперты заявили, что количество ударов, нанесенных ЦАХАЛом с начала боевых действий, "шокирует", и отметили, что это больше, чем американские военные использовали за месяц кампании против ИГИЛ в Ираке и Сирии.



"Менее чем за неделю Израиль сбросил столько бомб, сколько США сбрасывали в Афганистане за год, причем на гораздо меньшей и более плотной территории - там, где увеличивается погрешность", - утверждает Марк Геральско, голландский военный советник и бывший следователь ООН по военным преступлениям в Ливии.



По словам Геральско, за самый напряженный год американских боевых действий в Афганистане было сброшено чуть более 7423 бомб. За все время войны в Ливии НАТО сообщила о сбросе с самолетов более 7600 бомб и ракет. В ходе борьбы с ИГИЛ с 2014 по 2019 год коалиция во главе с США сбросила от 2 000 до 5 000 бомб на территории Ирака и Сирии.