



ЦАХАЛ сбил дрон, прилетевший из Ливана

Утром, 7 апреля, Армия обороны Израиля сбила в районе мошава Зарит дрон, пересекший границу с территории Ливана.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



"Силы ЦАХАЛа зафиксировали сегодня утром в районе населенного пункта Зарит беспилотник, прилетевший с территории Ливана, и сбили его", - сказано в заявлении.



Уточнятся, что военные наблюдали за беспилотником на протяжении всего инцидента.



"ЦАХАЛ продолжит действовать, чтобы предотвратить любое нарушение суверенитета Государства Израиль", - пообещали военные.



Как сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ", по словам военного источника, сбитый дрон принадлежал "Хизбалле".