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ЦАХАЛ сбил дрон, прилетевший из Ливана | Фото: ЦАХАЛ
07.04.2023 18:53 Алина Груднева

ЦАХАЛ сбил дрон, прилетевший из Ливана

Утром, 7 апреля, Армия обороны Израиля сбила в районе мошава Зарит дрон, пересекший границу с территории Ливана.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

"Силы ЦАХАЛа зафиксировали сегодня утром в районе населенного пункта Зарит беспилотник, прилетевший с территории Ливана, и сбили его", - сказано в заявлении.

Уточнятся, что военные наблюдали за беспилотником на протяжении всего инцидента.

"ЦАХАЛ продолжит действовать, чтобы предотвратить любое нарушение суверенитета Государства Израиль", - пообещали военные.

Как сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ", по словам военного источника, сбитый дрон принадлежал "Хизбалле". 

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