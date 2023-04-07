ЦАХАЛ сбил дрон, прилетевший из Ливана
Утром, 7 апреля, Армия обороны Израиля сбила в районе мошава Зарит дрон, пересекший границу с территории Ливана.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
"Силы ЦАХАЛа зафиксировали сегодня утром в районе населенного пункта Зарит беспилотник, прилетевший с территории Ливана, и сбили его", - сказано в заявлении.
Уточнятся, что военные наблюдали за беспилотником на протяжении всего инцидента.
"ЦАХАЛ продолжит действовать, чтобы предотвратить любое нарушение суверенитета Государства Израиль", - пообещали военные.
Как сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ", по словам военного источника, сбитый дрон принадлежал "Хизбалле".
כוחות צה"ל זיהו רחפן חוצה משטח לבנון לשטח ישראל מוקדם יותר היום במרחב היישוב זרעית והפילו אותו. הרחפן היה במעקב על ידי מערך הבקרה לאורך כל האירוע.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 7, 2023
צה״ל ימשיך לפעול על מנת למנוע כל הפרה של ריבונות מדינת ישראל pic.twitter.com/RbiFhOL6Gz