



ЦАХАЛ: с начала операции в Газе по Израилю выпущено более 1234 ракеты

Армия обороны Израиля сообщает, что по состоянию на 16:00 субботы, 13 мая, в течение операции "Щит и стрела" из Газы по территории Израиля было выпущено 1234 ракеты



373 из них, летевшие на населенные пункты, были перехвачены Железным куполом. Некоторые из них приземлились в городах, убив одного и ранив несколько других, а также причинив значительный ущерб. Остальные приземлились на открытой местности, не причинив ущерба, по данным ЦАХАЛа.



976 ракет достигли территории Израиля, 221 упали на территории Газы.



За тот же период ЦАХАЛ поразил 371 цель, принадлежащую Исламскому джихаду.