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ЦАХАЛ
25.06.2023 12:37 Наталья Богинская

ЦАХАЛ разыскивает террористов, открывших огонь возле Шхема

По информации пресс-секретаря ЦАХАЛа, террористы из Палестинской автономии открыли огонь из проезжающего автомобиля по солдатам ЦАХАЛа недалеко от Шхема в воскресенье утром, 25 июня.

Солдаты открыли ответный огонь, и были начаты поиски боевиков. В результате атаки солдаты не пострадали. Позиция ЦАХАЛа была повреждена в результате обстрела.

Эта последняя террористическая стрельба является еще одной в нынешней волне террористических атак, в результате которых было убито и ранено множество израильтян.

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