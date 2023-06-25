



ЦАХАЛ разыскивает террористов, открывших огонь возле Шхема

По информации пресс-секретаря ЦАХАЛа, террористы из Палестинской автономии открыли огонь из проезжающего автомобиля по солдатам ЦАХАЛа недалеко от Шхема в воскресенье утром, 25 июня.



Солдаты открыли ответный огонь, и были начаты поиски боевиков. В результате атаки солдаты не пострадали. Позиция ЦАХАЛа была повреждена в результате обстрела.



Эта последняя террористическая стрельба является еще одной в нынешней волне террористических атак, в результате которых было убито и ранено множество израильтян.