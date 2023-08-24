



ЦАХАЛ развертывает силы в Иудее и Самарии

В настоящее время в Иудее и Самарии на оперативном дежурстве находятся 23 батальона ЦАХАЛа. ЦАХАЛ наращивает темпы наступательных контртеррористических операций, в ходе которых арестовываются лица, находящиеся в розыске, обнаруживается и конфискуется оружие, а на дорогах развернуто повышенное количество войск.



Представители служб безопасности сообщили газете “Маарив”, что настоящее время Израиль располагает оперативной информацией о большом количестве планируемых терактов.



Представители служб безопасности отвергли призывы начать широкомасштабную операцию в Иудее и Самарии. По их словам, все военные действия диктуются оперативной необходимостью и основываются на данных разведки, каждая конкретная операция имеет определенную оперативную цель.