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ЦАХАЛ развертывает силы в Иудее и Самарии
24.08.2023 17:59 Евгения Маркова

ЦАХАЛ развертывает силы в Иудее и Самарии

В настоящее время в Иудее и Самарии на оперативном дежурстве находятся 23 батальона ЦАХАЛа. ЦАХАЛ наращивает темпы наступательных контртеррористических операций, в ходе которых арестовываются лица, находящиеся в розыске, обнаруживается и конфискуется оружие, а на дорогах развернуто повышенное количество войск. 

Представители служб безопасности сообщили газете “Маарив”, что настоящее время Израиль располагает оперативной информацией о большом количестве планируемых терактов.

Представители служб безопасности отвергли призывы начать широкомасштабную операцию в Иудее и Самарии. По их словам, все военные действия диктуются оперативной необходимостью и основываются на данных разведки,  каждая конкретная операция имеет определенную оперативную цель. 

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