ЦАХАЛ разгромил два командных центра Исламского джихада
Авиация Армии обороны Израиля нанесла удары по двум оперативным командным центрам палестинского "Исламского джихада" в Газе в рамках продолжающейся операции "Щит и стрела".
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
"Сегодня, в пятницу, самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по двум оперативным командным центрам, которые использовались для планирования и управления пусками ракетным подразделением террористической организации "Исламский джихад" в Газе", - сказано в сообщении.
Уточняется, что эти центры использовались рядом высокопоставленных оперативников террористической организации, в том числе Амаром Абу Тиром - оперативником ракетного подразделения "Исламского джихада" в районе Хан-Юнис.
כלי טיס של צה״ל תקפו מוקדם יותר היום שתי מפקדות מבצעיות של ארגון הטרור הג’יהאד האסלאמי הפלסטיני ברצועת עזה, המשמשות לתכנון ושליטה על הירי הרקטי של היחידה הרקטית של הארגון ברצועת עזה >> pic.twitter.com/XNPrwFwvk0— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 12, 2023