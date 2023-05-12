



ЦАХАЛ разгромил два командных центра Исламского джихада

Авиация Армии обороны Израиля нанесла удары по двум оперативным командным центрам палестинского "Исламского джихада" в Газе в рамках продолжающейся операции "Щит и стрела".



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



"Сегодня, в пятницу, самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по двум оперативным командным центрам, которые использовались для планирования и управления пусками ракетным подразделением террористической организации "Исламский джихад" в Газе", - сказано в сообщении.



Уточняется, что эти центры использовались рядом высокопоставленных оперативников террористической организации, в том числе Амаром Абу Тиром - оперативником ракетного подразделения "Исламского джихада" в районе Хан-Юнис.