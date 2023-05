ЦАХАЛ разбомбил шесть командных пунктов "Исламского джихада"

Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по целям террористической организации "Исламский джихад".



Подробностями операции "Щит и стрела" делится пресс-служба ЦАХАЛа.



"Некоторое время назад самолеты ЦАХАЛ нанесли удар по шести оперативным командным пунктам, используемым членами ракетного подразделения террористической организации "Исламский джихад" в Газе", - сказано в сообщении.



По словам военных, эти командные пункты отвечали за планирование и управление ракетным обстрелом территории Израиля. Один из них принимал активное участие в операциях "Страж стен" и "Рассвет".



"Один из командных пунктов отвечал за производство ракет в ракетном подразделении, которым командовали Али Гаали и его заместитель Ахмед Абу Дака, которые стали мишенью ранее на этой неделе", - добавили военные.



IDF says it struck six Islamic Jihad command centers across the Gaza Strip over the last few hours. pic.twitter.com/PlkTlEDEPR