ЦАХАЛ разбомбил шесть командных пунктов "Исламского джихада"
Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по целям террористической организации "Исламский джихад".
Подробностями операции "Щит и стрела" делится пресс-служба ЦАХАЛа.
"Некоторое время назад самолеты ЦАХАЛ нанесли удар по шести оперативным командным пунктам, используемым членами ракетного подразделения террористической организации "Исламский джихад" в Газе", - сказано в сообщении.
По словам военных, эти командные пункты отвечали за планирование и управление ракетным обстрелом территории Израиля. Один из них принимал активное участие в операциях "Страж стен" и "Рассвет".
"Один из командных пунктов отвечал за производство ракет в ракетном подразделении, которым командовали Али Гаали и его заместитель Ахмед Абу Дака, которые стали мишенью ранее на этой неделе", - добавили военные.
IDF says it struck six Islamic Jihad command centers across the Gaza Strip over the last few hours. pic.twitter.com/PlkTlEDEPR— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 13, 2023