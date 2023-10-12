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ЦАХАЛ разбомбил 3600 террористических объектов в секторе Газа
12.10.2023 17:38 Наталья Богинская

ЦАХАЛ разбомбил 3600 террористических объектов в секторе Газа

Силы обороны Израиля заявляют, что на данный момент они нанесли удары по примерно 3600 целям в Газе, используя более 6000 боеприпасов.

По данным ЦАХАЛа, удары за последние несколько часов включали нападение на высокопоставленного боевика ХАМАСа и нескольких других членов террористической группировки.

Военные заявляют, что атакуют все объекты ХАМАСа в Газе, включая военные штабы, военные объекты, центры производства оружия и объекты, связанные с руководством террористической группировки.

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