



ЦАХАЛ разбомбил 3600 террористических объектов в секторе Газа

Силы обороны Израиля заявляют, что на данный момент они нанесли удары по примерно 3600 целям в Газе, используя более 6000 боеприпасов.



По данным ЦАХАЛа, удары за последние несколько часов включали нападение на высокопоставленного боевика ХАМАСа и нескольких других членов террористической группировки.



Военные заявляют, что атакуют все объекты ХАМАСа в Газе, включая военные штабы, военные объекты, центры производства оружия и объекты, связанные с руководством террористической группировки.