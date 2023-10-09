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ЦАХАЛ равняет с землей штабы ХАМАСа: видео
09.10.2023 16:28 Алина Груднева

ЦАХАЛ равняет с землей штабы ХАМАСа: видео

Армия обороны Израиля нанесла массированные авиаудары по городу Газа.

По предварительным данным, стерты с лица земли десятки объектов ХАМАСа.

В районе, который подвергся массированным ударам, расположены мечети и другая гражданская инфраструктура, которую террористы используют для прикрытия.

По данным ЦАХАЛа, в операции приняли участие десятки истребителей.
 

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