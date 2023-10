ЦАХАЛ равняет с землей штабы ХАМАСа: видео

Армия обороны Израиля нанесла массированные авиаудары по городу Газа.



По предварительным данным, стерты с лица земли десятки объектов ХАМАСа.



В районе, который подвергся массированным ударам, расположены мечети и другая гражданская инфраструктура, которую террористы используют для прикрытия.



По данным ЦАХАЛа, в операции приняли участие десятки истребителей.



IDF publishes footage showing strikes against dozens of targets in the Gaza Strip pic.twitter.com/4IfZm0L80t