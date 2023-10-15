



ЦАХАЛ раскрыл имена еще семи солдат, павших в боях с ХАМАСом

Армия обороны Израиля обнародовала имена еще семи солдат, погибших в ходе продолжающейся с 7 октября войны с палестинскими террористами.



Таким образом, общее число павших в боях с ХАМАСом солдат достигло 286. В списке перечислены:



Майор (в отставке) Ури Шимон Руссо, 44 года, Кфар-Аза.

Сержант. (резерев) Авраам Габриэль Корин, 56 лет, Холит.

Сержант. (резерев) Шахар Авиани, 56 лет, Кфар-Аза.

Штаб-сержант (резерев) Офек Арази, 28 лет, Нир-Ицхак.

Штаб-сержант Омер Ниссим Битан, 22 года, солдат 5-й бригады из Биньямина,

Сержант Элиасф Бен Порат, 21 год, повар 282-го артиллерийского полка из Цфата.

Капрал Камай Ахиэль, 18 лет, подразделение ВМС "Снапир" из Рош-ха-Аин — погиб в результате случайного взрыва на севере Израиля из-за неисправности боеприпасов.