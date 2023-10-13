Новости » Арабо-израильский конфликт
ЦАХАЛ раскрыл имена еще семи погибших бойцов
13.10.2023 17:57 Алина Груднева

ЦАХАЛ раскрыл имена еще семи погибших бойцов

Армия обороны Израиля раскрыла имена еще семи солдат, погибших в ходе боев с террористами с 7 октября.

Число идентифицированных павших бойцов достигло 264. В числе погибших:

Капитан Гай Адмони, 25 лет, офицер разведки, из Кфар-Азы.

Лейтенант Дор Саде, 22 года, солдат Гивати, из Аругот.

Сержант Хаим Йешурун Кацман, 32 года, руководитель местной службы безопасности, Холит.

Сержант Итай Авраам Рон, 20 лет, солдат Голани, из Нес-Ционы.

Сержант Имри Перец, 20 лет, командир Школы пехоты, Эльяхин.

Сержант Рой Хаим Гури, 21 год, солдат Голани, Офаким.

Сержант Ади Одая Барух, 22 года, солдат, Кирьят-Нетафим.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы