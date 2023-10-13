



ЦАХАЛ раскрыл имена еще семи погибших бойцов

Армия обороны Израиля раскрыла имена еще семи солдат, погибших в ходе боев с террористами с 7 октября.



Число идентифицированных павших бойцов достигло 264. В числе погибших:



Капитан Гай Адмони, 25 лет, офицер разведки, из Кфар-Азы.



Лейтенант Дор Саде, 22 года, солдат Гивати, из Аругот.



Сержант Хаим Йешурун Кацман, 32 года, руководитель местной службы безопасности, Холит.



Сержант Итай Авраам Рон, 20 лет, солдат Голани, из Нес-Ционы.



Сержант Имри Перец, 20 лет, командир Школы пехоты, Эльяхин.



Сержант Рой Хаим Гури, 21 год, солдат Голани, Офаким.



Сержант Ади Одая Барух, 22 года, солдат, Кирьят-Нетафим.