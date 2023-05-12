



ЦАХАЛ: Ракета взорвалась в Реховоте из-за сбоя с Железным куполом

Глава пресс-службы ЦАХАЛа Даниэль Хагари рассказал о том, что произошло в Реховоте.



Хагари сказал: "Согласно нашему первоначальному расследованию, ракета не была перехвачена "Железным куполом" и попала в здание. Имеет место техническая неисправность, ракета-перехватчик была запущена и не попала. Относительно ракеты: Самодельная ракета с дальностью полета 70 км. 20 кг взрывчатки. Она просто попала в угол здания, поэтому на фото видны разрушения, но эта ракета отличается от тех, которые мы знаем. Нам она незнакома - ни по размеру, ни по техническим характеристикам".

