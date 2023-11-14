ЦАХАЛ пытается передать больницам Газы жизненно важные предметы
Армия обороны Израиля пытается передать жизненно важные предметы больницам Газы, в том числе, инкубаторы.
По словам представителя ЦАХАЛа, военные координируют доставку медицинских средств первой необходимости, а также готовится эвакуировать новорожденных.в Израиль.
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Опубликован телефонный разговор с директором больницы "Шифа", в ходе которого речь идет о передаче 37 инкубаторов, четырех аппаратов ИВЛ и другого оборудования.
"Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать ущерб гражданскому населению, оказать помощь в эвакуации, содействовать доставке медикаментов и продовольствия. Мы воюем с ХАМАСом, а не с жителями Газы", – сказано в заявлении.
הכנת האינקובטורים pic.twitter.com/xlQcNLTLN0— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 14, 2023
בעקבות הצעת צה"ל לסיוע הומניטרי למנהל ביה"ח שיפאא׳, יזם צה"ל באמצעות מתאם פעולות הממשלה בשטחים מאמץ הומניטרי לתיאום העברת אינקובטורים מבית חולים בישראל לבית החולים שיפאא׳ ברצועת עזה >> pic.twitter.com/d3E7yQUai2— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 14, 2023