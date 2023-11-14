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ЦАХАЛ пытается передать больницам Газы жизненно важные предметы
14.11.2023 15:54 Алина Груднева

ЦАХАЛ пытается передать больницам Газы жизненно важные предметы

Армия обороны Израиля пытается передать жизненно важные предметы больницам Газы, в том числе, инкубаторы.

По словам представителя ЦАХАЛа, военные координируют доставку медицинских средств первой необходимости, а также готовится эвакуировать новорожденных.в Израиль.

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Опубликован телефонный разговор с директором больницы "Шифа", в ходе которого речь идет о передаче 37 инкубаторов, четырех аппаратов ИВЛ и другого оборудования.

"Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать ущерб гражданскому населению, оказать помощь в эвакуации, содействовать доставке медикаментов и продовольствия. Мы воюем с ХАМАСом, а не с жителями Газы", – сказано в заявлении.

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