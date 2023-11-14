



ЦАХАЛ пытается передать больницам Газы жизненно важные предметы

Армия обороны Израиля пытается передать жизненно важные предметы больницам Газы, в том числе, инкубаторы.



По словам представителя ЦАХАЛа, военные координируют доставку медицинских средств первой необходимости, а также готовится эвакуировать новорожденных.в Израиль.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Опубликован телефонный разговор с директором больницы "Шифа", в ходе которого речь идет о передаче 37 инкубаторов, четырех аппаратов ИВЛ и другого оборудования.



"Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать ущерб гражданскому населению, оказать помощь в эвакуации, содействовать доставке медикаментов и продовольствия. Мы воюем с ХАМАСом, а не с жителями Газы", – сказано в заявлении.

הכנת האינקובטורים pic.twitter.com/xlQcNLTLN0 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 14, 2023