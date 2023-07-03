



Операция в Дженин: 8 палестинцев убиты и еще 80 ранены

ЦАХАЛ сообщает, что с сегодняшнего утра войска допросили более 100 подозреваемых палестинцев.



Некоторых из них отпустили, других доставили для дальнейших допросов.



В ходе операции войсками было изъято и уничтожено более 300 взрывных устройств.



А военные нанесли около 20 ударов беспилотниками по городу и лагерю беженцев Дженин.



Согласно последним данным министерства здравоохранения Палестинской автономии в результате боевых действий, восемь палестинцев были убиты и еще 80 ранены.



Среди раненых 17 человек в тяжелом и критическом состоянии.



Девятый палестинец был убит во время столкновений с ЦАХАЛ рано утром в результате не имеющего отношения к делу инцидента недалеко от Рамаллы.



