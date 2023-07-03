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Операция в Дженин: 8 палестинцев убиты и еще 80 ранены
03.07.2023 19:57 Ирина Демьянова

Операция в Дженин: 8 палестинцев убиты и еще 80 ранены

ЦАХАЛ сообщает, что с сегодняшнего утра войска допросили более 100 подозреваемых палестинцев.

Некоторых из них отпустили, других доставили для дальнейших допросов.

В ходе операции войсками было изъято и уничтожено более 300 взрывных устройств.

А военные нанесли около 20 ударов беспилотниками по городу и лагерю беженцев Дженин.

Согласно последним данным министерства здравоохранения Палестинской автономии в результате боевых действий, восемь палестинцев были убиты и еще 80 ранены.

Среди раненых 17 человек в тяжелом и критическом состоянии.

Девятый палестинец был убит во время столкновений с ЦАХАЛ рано утром в результате не имеющего отношения к делу инцидента недалеко от Рамаллы.

 

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