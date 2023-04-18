



ЦАХАЛ проводит рейд в лагере беженцев Дженин

Армия обороны Израиля проводит рейд в лагере беженцев Дженин.



Об этом стало известно днем, 18 апреля.



В ЦАХАЛе пока что не раскрывают подробностей. Уточняется, что все детали контртеррористической операции в лагере беженцев будут обнародованы позже.



По данным СМИ, рейд проводится для задержания двух разыскиваемых палестинцев, планирующих нападение. Поступили данные о том, что началась перестрелка.



Позже стало известно о задержании троих подозреваемых. Уточняется, что в ходе перестрелки двое жителей лагеря беженцев получили ранения.

