ЦАХАЛ проводит рейд в лагере беженцев Дженин
Армия обороны Израиля проводит рейд в лагере беженцев Дженин.
Об этом стало известно днем, 18 апреля.
В ЦАХАЛе пока что не раскрывают подробностей. Уточняется, что все детали контртеррористической операции в лагере беженцев будут обнародованы позже.
По данным СМИ, рейд проводится для задержания двух разыскиваемых палестинцев, планирующих нападение. Поступили данные о том, что началась перестрелка.
Позже стало известно о задержании троих подозреваемых. Уточняется, что в ходе перестрелки двое жителей лагеря беженцев получили ранения.
🚨Breaking news: Israeli forces operating in Jenin RC— Younis | يونس (@ytirawi) April 18, 2023
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