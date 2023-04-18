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ЦАХАЛ проводит рейд в лагере беженцев Дженин
18.04.2023 15:14 Алина Груднева

ЦАХАЛ проводит рейд в лагере беженцев Дженин

Армия обороны Израиля проводит рейд в лагере беженцев Дженин.

Об этом стало известно днем, 18 апреля.

В ЦАХАЛе пока что не раскрывают подробностей. Уточняется, что все детали контртеррористической операции в лагере беженцев будут обнародованы позже.

По данным СМИ, рейд проводится для задержания двух разыскиваемых палестинцев, планирующих нападение. Поступили данные о том, что началась перестрелка.

Позже стало известно о задержании троих подозреваемых. Уточняется, что в ходе перестрелки двое жителей лагеря беженцев получили ранения. 
 

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