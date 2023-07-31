



ЦАХАЛ проводит рейд в Дженине

Израильские силы провели операцию в Дженине в понедельник утром, впервые после крупной операции, проведенной около четырех недель назад.



По сообщениям палестинских СМИ, израильские войска задержали двух разыскиваемых и вступили в бой с боевиками. На опубликованных кадрах по всему городу слышна стрельба.



Официальное информационное агентство Палестинской автономии Wafa назвало имена задержанных – Фатхи аль-Атум и Рабих ас-Санури. Аль-Атум ранее был арестован Израилем и провел в общей сложности девять лет в израильских тюрьмах, выйдя на свободу в прошлом месяце.



Сообщений о пострадавших в ходе рейда не поступало.