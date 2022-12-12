



ЦАХАЛ проверяет утверждения о гибели палестинской девушки

ЦАХАЛ сообщил последнюю информацию о ходе операции в Дженине сегодня ночью, в ходе которой были арестованы три человека, находившиеся в розыске.



Согласно сообщению, подозреваемые бросили взрывчатку и открыли массированный и точный огонь по силам ЦАХАЛа, которые открыли огонь по вооруженным людям, обнаруженным в этом районе. Пострадавших среди военнослужащих ЦАХАЛа не было.



Также сообщается, что утверждения о 16-летней палестинской девушке, которая была убита во время перестрелки, “проверяется”.



