Новости » Арабо-израильский конфликт
ЦАХАЛ проверяет утверждения о гибели палестинской девушки
12.12.2022 06:52 Аркадий Бочаровский

ЦАХАЛ проверяет утверждения о гибели палестинской девушки

ЦАХАЛ сообщил последнюю информацию о ходе операции в Дженине сегодня ночью, в ходе которой были арестованы три человека, находившиеся в розыске. 

Согласно сообщению, подозреваемые бросили взрывчатку и открыли массированный и точный огонь по силам ЦАХАЛа, которые открыли огонь по вооруженным людям, обнаруженным в этом районе. Пострадавших среди военнослужащих ЦАХАЛа не было. 

Также сообщается, что утверждения о 16-летней палестинской девушке, которая была убита во время перестрелки, “проверяется”.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы