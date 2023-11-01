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ЦАХАЛ прорвал линию обороны ХАМАСа в Газе
01.11.2023 20:41 Алина Груднева

ЦАХАЛ прорвал линию обороны ХАМАСа в Газе

Армия обороны Израиля прорвала переднюю линию обороны ХАМАСа в северной части Газы.

Об этом во время вечернего брифинга рассказал представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, подводя итоги жестких боев с террористами.

"Наши силы прорвали переднюю линию обороны ХАМАСа на севере Газы. Мы опубликовали разговор между жителем Газы и террористом ХАМАСа, в котором четко сказано, что ХАМАС ворует топливо из больниц. Террористическая организация продолжит лгать, а мы продолжим предоставлять миру доказательства", - подчеркнул он.

Хагари добавил, что за день, 1 ноября, силы ЦАХАЛа уничтожили еще несколько больших отрядов террористов. Операция продолжается.

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