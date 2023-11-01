



ЦАХАЛ прорвал линию обороны ХАМАСа в Газе

Армия обороны Израиля прорвала переднюю линию обороны ХАМАСа в северной части Газы.



Об этом во время вечернего брифинга рассказал представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, подводя итоги жестких боев с террористами.



"Наши силы прорвали переднюю линию обороны ХАМАСа на севере Газы. Мы опубликовали разговор между жителем Газы и террористом ХАМАСа, в котором четко сказано, что ХАМАС ворует топливо из больниц. Террористическая организация продолжит лгать, а мы продолжим предоставлять миру доказательства", - подчеркнул он.



Хагари добавил, что за день, 1 ноября, силы ЦАХАЛа уничтожили еще несколько больших отрядов террористов. Операция продолжается.